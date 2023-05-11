الارصاد منخفض جوي قادم يساهم بهذه التغييرات خلال اليومين القادمين وتحذير هام

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، أن الاجواء تشهد اعتدال في حالة الطقس هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال مابين (20-26)مْ، وتسجل على مناطق الجنوب مابين(27-32)مْ.

منخفض صحراوي

وتوقع التقرير أن تتأثر مناطق غرب ليبيا من يوم الغد بإمتداد منخفض جوي صحراوي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثير للأتربة والغبار على بعض الاماكن.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تشهد درجات الحرارة اعتدال نسبي على معظم مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الأحد مع تكاثر للسحب، مشيراً إلى متابعة الحالة الجوية خلال النشرات اليومية.

تحذير بحري هام

كما حذر المركز من رياح جنوبية شرقية نشطة يوم الغد تصل سرعتها الى 25 عقدة على الساحل الغربي.

وشهدت البلاد خلال الايام الماضية امطار غزيرة وتقلبات جوية قوية ورياح نشطة محملة بالغبار, وتسببت الامطار فى جريان بعض الاودية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة.

والله أعلـــــــــــــم.