إنفاذ القانون ترجع أسرة إلى منزلها ضواحي طرابلس بعد تهجيرهم منذ سبع سنوات

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أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إرجاع عائلة لمنزلها بضواحي العاصمة طرابلس بعد تهجريهم منه منذ سبع سنوات.

وأوضحت الإدارة أنه تم تهجير الأسرة من منزلها من قبل أشخاص خارجين عن القانون وقامت بإضرام النار فيه وإقفاله ومنعهم من الرجوع.

وأفادت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات أنه تم إرجاع الأسرة بالتعاون مع مركز الشرطة المختص.

وذكرت الإدارة أنه لازال العمل والتحري مستمرين لضبط الضالعين في هذه الواقعة تنفيذاً لتعليمات النائب العام.