انتهاء المؤتمر الإقليمي بشأن تأمين الحدود بين ليبيا والساحل الإفريقي اليوم

تنتهي اليوم الخميس أعمال المؤتمر الإقليمي بشأن تأمين الحدود بين ليبيا وبلدان منطقة الساحل الإفريقي، المنعقد بنواكشوط بموريتانيا برعاية الاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد؛ قالت البعثة الأوروبية للمساعدة على تأمين الحدود في ليبيا إن المؤتمر يستمر يومين ويبحث السبل العملية لتعزيز التعاون بين سلطات الحدود في منطقة الساحل الإفريقي وليبيا.

ونوه القائمون على المؤتمر أنه يهدف إلى مساعدة ليبيا ودول الساحل الإفريقي على تطوير نهج أكثر فعالية لإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي والنيجر.