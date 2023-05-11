المركزية للانتخابات المحلية: فتح باب تسجيل المقترعين في بلدية الجفرة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم الخميس فتح باب تسجيل الناخبين في بلدية الجفرة.

وبين اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المواطنين الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية يمكنهم التسجيل تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك الرقم الهاتف.

وفي سياق منفصل أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية الشروع في تعليق قوائم النشر المبدئيه للمرشحين في المراكز الانتخابية لبلديات زوارة، درج، برقن، الجليدة.

وأشارت اللجنة إلى أن ذلك جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لجميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتحقيق انتخابات محلية نزيهة وشفافة.