المنقوش: مستعدون لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان

التقت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الخميس، بمكتبها سفير ليبيا لدى جمهورية السودان فوزي بومريز؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها السفارة من أجل إجلاء الجالية الليبية المقيمة في السودان نتيجة للتطورات الأمنية الأخيرة التي حدثت في بعض المدن السودانية.

كما استمعت المنقوش، لإحاطة السفير حول آخر المستجدات على الساحة السودانية، وما يمكن بذله من جهود لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف وأيضاً إمكانية التواصل مع الأطراف المعنية بالصراع لتهدئة الأوضاع وتعزيز جهود التهدئة والاستقرار.

كما أكدت المنقوش، خلال اللقاء، دعم ليبيا واستعدادها لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان الشقيق، ودعم الجهود الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة الشعب السوداني نتيجة للظروف الأخيرة التي يمر بها.