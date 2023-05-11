اتفاقية تعاون بين نقابة أطباء ليبيا وتونس تتيح ممارسة المهنة في كلا البلدين

وقعت النقابة العامة لأطباء ليبيا اتفاقية تعاون ثنائية مع تونس تُجيز ممارسة مهنة الطب للأطباء التونسيين داخل الأراضي الليبية، بعد حصولهم على إذن المزاولة من النقابة العامة للأطباء بليبيا وبتنسيق مع عمادة الأطباء في تونس.

وقال النقيب محمد الغوج في ت

.صريحات، إن الاتفاقية تُجيز أيضا ممارسة الأطباء الليبيين لمهنتهم في جمهورية تونس بتنسيق من النقابة العامة للأطباء وبإشراف من عمادة الأطباء بتونس، مشيراً إلى أنها تهدف إلى الرفع من كفاءة تقديم الخدمات العلاجية إلى المواطنين وتعزز من توطين العلاج بالداخل.

وأضاف “اتفقنا مع الجانب التونسي على تشكيل لجنة مشتركة بين المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس وبين عمادة الأطباء التوانسة، بهدف متابعة أوضاع المرضى الليبيين وضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم والحفاظ على حقوقهم”.