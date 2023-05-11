عميد الكفرة: خاطبنا كافة المنظمات لتوفير كل المستلزمات التي قد يحتاجها النازحين

أكد عميد بلدية الكفرة المكلف ورئيس غرفة الطوارئ لمتابعة النازحين من السودان مسعود عبد الله تشكيل لجنة طوارئ برئاسته لمتابعة أحوال النازحين من السودان في حال وصولهم لمدينة الكفرة.

وبين عبدالله في تصريحٍ صحفي أنه تمت مخاطبة الحكومات والجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية لتوفير كل المستلزمات التي يمكن أن يحتاجها النازحون، مشيرًا إلى أن مدينة الكفرة دائما ما يدخلها المهاجرون غير القانونيين وهم ليسوا نازحين من السودان جراء الحرب.

واختتم حديثه مؤكدًا أنه في حال وجود نازحين سيكون المنفذ البري العوينات هو نقطة الاستقبال.