الغاوي يتفقد مشروع تحسين واجهة طرابلس البحرية

تفقد وزير الإسكان والتعمير في الحكومة منتهية الولاية “أبوبكر الغاوي”، مشروع تحسين واجهة طرابلس البحرية والمباني المطلة على ميدان الشهداء.

وأطلع الغاوي الثلاثاء على سير عمل الشركات المنفذة وحثهم على ضرورة تضمين بعض المباني المحاذية للواجهة بأعمال الصيانة، وذلك رفقة وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي”، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس “رجب الدالي”، وعميد بلدية طرابلس المركز ” إبراهيم الخليفي” ،وعضو المجلس البلدي طرابلس المركز ” فيصل شنيبة “، وممثل عن جهاز تنفيذ مشروعات المدينة القديمة طرابلس ” نورالدين عويطي” ، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة ، وعدد من المهندسين بجهاز تطوير مدينة طرابلس وعدد من ممثلي الشركات المنفذة.