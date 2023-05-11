وورلد يونفيرسيتي: مطالبات بالتحقيق في وفاة الطالبة سارة الجديدي بعد تقدمها مجبرة لأداء الامتحانات

سلط تقرير إخباري نشره موقع “وورلد يونفيرستي” العالمي المعني بأخبار التعليم العالي الضوء على قضية وفاة طالبة في كلية الصيدلة بسبب امتحان في ليبيا.

التقرير نقل عن اتحاد طلاب كلية الصيدلة في جامعة طرابلس دعوته رئاسة الجامعة والوزارة المعنية إلى التحقيق في وفاة الطالبة سارة الجديدي بعد 3 أيام من تقدمها مجبرة لأداء امتحان على خلفية معاناتها من ضيق في التنفس بسبب التهاب رئوي.

ووفقًا للتقرير طالبت الجامعة والدها بالانتظار إلى حين النظر في صحة تقرير طبي قدمه لتأجيل امتحانها إلا أنها اختارت الذهاب لأداء هذا الامتحان لعدم ثقتها بالمنظومة الإدارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقا للاتحاد الطلابي يمثل هذا الأمر انتهاكا لحقوق الإنسان وتطرفًا في تطبيق اللوائح من قبل أولئك الذين يتعين عليهم الحكم على الأسباب الطبية التي يقدمها الطلاب للتغيب عن الامتحان محملًا وكيل الكلية للشؤون العلمية مسؤولية الحادث لا سيما وأن لديها تاريخ من سوء معاملة وترهيب الطلبة.

ونقل التقرير عن رئيس شؤون أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا الطبية في جامعة طرابلس أحمد عطية قوله:”لكل طالب الحق في الحصول على إجازة مرضية بمجرد تقديمه عذرً ا في سجلاته الطبية” فيما شدد خبراء في التعليم العالي والطب على وجوب إنشاء آلية للتعامل مع الأمر.

ونبه الخبراء لأهمية ضمان الآلية مصلحة الطالب والجامعة على حد سواء لضمان عدم التعنت الجامعي أو التسيب الطلابي.

ترجمة المر