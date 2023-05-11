الجنائية الدولية: أصدرنا أوامر قبض جديدة في حق مرتكبي الانتهاكات بليبيا

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر قبض جديدة في حق عدد من مرتكبي الجرائم والانتهاكات في ليبيا.

وأضاف خان في إحاطة نصف سنوية أمام مجلس الأمن الدولي حول أنشطة المحكمة في ليبيا أنه يجب صدور أوامر القبض التي تم المطالبة بها حتى يشعر أهالي الضحايا في ليبيا بوجود عدالة

ولفت خان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سرعت وتيرة عملها بشأن ليبيا وهو ما أسهم في التحقق من أدلة عدد من القضايا مبينا أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تأسيس مكتب ميداني في ليبيا.

وأشار خان إلى أنه زار الكثير من البلدان منها ليبيا واستمع لخيبة أمل أهالي الضحايا وعدم ثقتهم داعيا إلى ضرورة القيام بالإجراءات الحقيقية لإقامة العدل وتحقيق مطالب أهالي ضحايا ترهونة

وشدد خان إلى جمع أكثر من 500 دليل في ليبيا في ليبيا ومراجعة صور الأقمار الصناعية بشأن الانتهاكات فيها.