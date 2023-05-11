بعد اتفاقهم على عدة نقاط.. قويرب: نتوقع نجاح لجنة 6+6 في انجاز عملها خلال شهر

أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب أن أعمال اللجنة المشتركة 6+6 انطلقت في طرابلس وعقدت عدة اجتماعات بدأت اللجنة في عملها وتواصلها مع الجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية بالكامل لأخذ البيانات والمعلومات اللازمة لوضع القانون.

قويرب قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء إن اللجنة تواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية والنائب العام لأخذ بعض البيانات الهامة التي ستبنى عليها بعض النصوص القانونية والاستماع للملاحظات والمشاكل التي واجهتهم.

وتابع “كان هناك عدة أسئلة يجب أن تطرح على المفوضية، هل يتم إعادة فتح السجل الانتخابي وتحديثه وتبدأ العملية الانتخابية من البداية أو ستستكمل من حيث توقفت المرة الماضية وهل سيعاد كل المترشحين، والبطاقات الانتخابية هل ستكون نفسها؟ أسئلة فنية حتى تعرف اللجنة كيف تبني نصوص قانونية”.

وأشار إلى أن أعضاء الهيئة التأسيسية أصبحوا يدافعون عن مشروعهم وكأنه مصيرهم وأن أي أمر غير هذا المشروع يعد “عبث” والمنطق الذي يهاجمون به عمل اللجنة واضح، معبرًا عن استهجانه ورفضه لذلك قائلاً “هم ليسوا تبشيريين في هذه المسودة التي صنعوها ويجب أن يحترموا دور الآخرين”.

وبيّن أن أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس النواب يعملون بجهد لإنجاز عملهم خلال شهر وفي حال تم تمديد الفترة من قبل المجلس سيناقش الأمر في حينه، مشدداً على محاولاتهم بعدم الفشل وأن هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة على أمور ونقاط كثيرة متوقعًا لها النجاح بنسبة 80%.