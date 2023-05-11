الولايات المتحدة: تعزيز المساءلة يسهم في معالجة عدم الاستقرار بليبيا

أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن أن تعزيز المساءلة يسهم في معالجة عدم الاستقرار في ليبيا.

واعتبر مندوب الولايات المتحدة خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن أن من خطوات السلم في ليبيا سحب المجموعات المسلحة من البلاد.

وأضاف: لمسنا تقدما في التحقيقات بشأن الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا خاصة بعد زيارة المدعي العام.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تضطلع بدور هام في النظام القضائي الدولي وعملها مهم في ليبيا لتحقيق السلم والأمن مبينا أن بعثة تقصي الحقائق وجدت أسباب للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا مشددة على أن الضحايا والناجين يحتاجون لتحقيق العدل.

ودعا مندوب الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن السلطات الليبية للقيام بالمزيد لدعم جهود المساءلة في ليبيا.