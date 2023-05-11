فيما يلي أبرز ما جاء في كلمة مندوب أمريكا بمجلس الأمن بشأن ليبيا اليوم الخميس :

– ندعو السلطات الليبية إلى القيام بالمزيد لدعم جهود المساءلة والتعاون مع المحكمة لتوقيف من صدرت بحقهم أوامر قبض.

– تقرير المحكمة الأخير يشير إلى تقدم ملحوظ في عمل المحكمة خلال الأشهر الستة السابقة، ويهدف لوضع سياسة استباقية للتعامل مع السلطات الليبية في ظل صعوبة بيئة العمل .

– بعض مذكرات التوقيف العديد التي صدرت من المحكمة الجنائية بحق المسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا لا يزال لم يفصح عنها .

– من خطوات السلم في ليبيا سحب المجموعات المسلحة من البلاد.

– لمسنا تقدما في التحقيقات بشأن الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا خاصة بعد زيارة المدعي العام.

– المحكمة الجنائية الدولية تضطلع بدور هام في النظام القضائي الدولي وعملها مهم في ليبيا لتحقيق السلم والأمن مبينا أن بعثة تقصي الحقائق وجدت أسباب للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا مشددة على أن الضحايا والناجين يحتاجون لتحقيق العدل.