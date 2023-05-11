خلال تسلمها أوراق اعتماد سفير أوكرانيا..المنقوش: ليبيا تتطلع لتطوير العلاقات الثنائية

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قالت وزيرة الخارحية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، إن ليبيا تتطلع دولة لمواصلة استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع أوكرانيا في المرحلة المقبلة.

وأضافت المنقوش خلال تسلمها أوراق اعتماد سفير جمهورية أوكرانيا لدى ليبيا فولوديمبر خومانيتس، أن ليبيا تسعى لتطوير العلاقات بمختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأبدت وزير الخارجية ترحيبها بخومانيتس خلال مراسم تسلم أوراق الاعتماد متمنية له التوفيق في أداء مهامه.

من جانبه، أكد السفير على بذل كافة جهوده لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين ودعم الجهود التي تسعى لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.