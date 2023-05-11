بالصور | الرقابة على الأغذية والأدوية ترفض شحنة دجاج أرجنتيني وحلوى باكستانية

ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفضه لشحنة لحم دجاج مجمد كامل، يحمل العلامة التجارية : “GRANJA”،قادمة من الأرجنتين؛بسبب التغير الظاهر في الخواص الطبيعية ولاحتوائها على الأحشاء الداخلية ومخالفتها للمواصفات القياسية.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الكمية المرفوضة

بلغت 11620 صندوق، دخلت عبر ميناء المنطقة الحرة مصراتة.

كما أعلن المركز رفضه لشحنة حلوى باكستانية، تحمل العلامة التجارية “chew”،لاحتوائها على لون محظور E171،مشيرًا إلى أن الكمية المرفوضة بلغت ،94 كرتونة دخلت ميناء الخمس البحري.