المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: أصدرنا أوامر جديدة للقبض على مرتكبي جرائم حرب في ليبيا

قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، إحاطة بشأن الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحاطته، إن المحكمة أصدرت أوامر قبض جديدة بشأن متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وأضاف كريم خان، أن مكتبه أوفد 20 بعثة وجمع أكثر من 500 دليل بما في ذلك مقاطع مسموعة وفيديو وصور الأقمار الصناعية التي وثقت جرائم الحرب في ليبيا، مشيداً بتعاون حكومة الوحدة الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا، مشيراً إلى أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي ليس سياسيا.

ولفت كريم خان في إحاطته إلى تحقيق تقدم ملموس في نتائج التحقيقات الميدانية في ليبيا، موضحاً أنه استشعر التفاؤل في الأشهر الستة الماضية بعد تقديم تقريرها الأول إلى مجلس الأمن.

كما ذكر أن فريقاً من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية، مؤكداً أن تعاون المحكمة مع ليبيا «سيتوطّد» خلال الفترة المقبلة.

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وأشار إلى أن أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا التي أصدرتها المحكمة هي مجرد خطوة أولى وتعد أدلة دامغة على أنشطة جديدة للانتهاكات المرتقبة ولعمل المحكمة في الحالة الليبية، لافتاً إلى أن المحكمة ستفعل المزيد خلال المرحلة المقبلة.

وطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة في ليبيا، مؤكداً أن المحكمة ستظل على تعاون وثيق مع المدعي العام الليبي لتحقيق العدالة.