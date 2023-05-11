الشرطة السياحية: زيارة أعضاء فرع بنغازي للموقع الأثري “قصرالمطنب” والمواقع القريبة منه

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أكد جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، أن أعضاء من فرع الجهاز بنغازي قاموا بزيارة الموقع الأثري “قصرالمطنب” والمواقع القريبة منه.

وذكر المركز الإعلامي في الجهاز أن الزيارة أمس الأربعاء تمت بناء على تكليف رئيس فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بنغازي عميد خالد العقوري.

وأوضح المركز الإعلامي أن الزيارة تمت بالتنسيق مع مركز شرطة برسس ومراقبة آثار توكرة وبنغازي.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن زيارة أعضاء الفرعتأتي ضمن الزيارات الروتينية والمستمرة لحماية المواقع الأثرية من الانتهاكات والعبث والتخريب.