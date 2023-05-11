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القريو يؤكد فك الرهن المفروض على الأصول الليبية التابعة لشركة الاستثمارات الأفريقية “لايكو”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، إن السلطات في أفريقيا الوسطى قررت رفع اليد رسميا وفك الرهن المفروض على الأصول الليبية التابعة لشركة الاستثمارات الأفريقية “لايكو” في جمهورية أفريقيا الوسطى.

القريو وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أوضح أن نقل الممتلكات والأصول التابعة للدولة الليبية إلى سلطتها بعد تسوية النزاع الذي دفع السلطات في أفريقيا الوسطى في يونيو الماضي إلى وضع يدها على الممتلكات وإعلان بيعها في مزاد علني قبل تدخل عدد من الجهات في الدولة الليبية والبدء في حل القضية بشكل ودي، وفق قوله.

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قناة ليبيا الحدث

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