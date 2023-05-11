المنقوش تلتقي سفير فنلندا لدى ليبيا وتونس وتتسلم نسخة من أوراق اعتماده

استقبلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الخميس بمكتبها سفير فنلندا لدى ليبيا وتونس تيمو سيبونين، الذي قدم لوزيرة الخارجية نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزيرة رحبت بالسفير وأكدت حرص ليبيا على تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيةً له كامل التوفيق في أداء مهامه.

وأكد السفير على بذل كافة جهوده لتعزيز علاقات التعاون بين ليبيا وفنلندا ودعم الجهود التي تسعى لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.