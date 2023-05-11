بالصور.. مداهمة والقبض على شخص مُتلبساَ بتصنيع الخمور في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة المدينة” من القبض على شخص مُتلبساَ بتصنيع الخمور المحلية داخل منزله بمنطقة وسط البلاد.

وفي إطار الخُطة المعدة من قبل السيد رئيس مركز شُرطة المدينة #العميدمحموداحبيش لمكافحة ظاهرة بيع وتعاطي المُخدرات والخمور داخل إختصاص المركز .

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بالمركز عن أحد الأشخاص يقوم بالإتجار وتصنيع الخمور المحلية داخل منزله بمنطقة وسط البلاد وعُقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة تم خروج أعضاء وحدة التحريات بإمرة رئيس الوحدة الملازم أول عبد القادر العبيدي

وتم مداهمة المنزل وضبط مصنع مُصغر لإنتاج الخمور محلية الصنع وضبط الشخص القائم عليه وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه إعترف بتصنيع وبيع الخمور محلية الصنع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.