حرس الحدود يؤكد استمرار الدوريات على شريط الحدود الليبية التونسية

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أكد جهاز حرس الحدود اليوم الخميس، استمرار الدوريات على شريط الحدود الليبية التونسية.

وأضاف الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أن إدارة قاطع الأمني الحدودي قامت بتسيير دوريات من نقطة طويلة الرتبة و طويل طاهر و طويل الجرد و وصولا إلى نقطة أم الفار.

وكان جهاز حرس الحدود، أن أمس الأربعاء قيام الدوريات بجولة تفقدية للنقاط الأمنية الواقعة على الحدود الليبية التونسية.

وأوضح الجهاز، أن الجولة كانت من نقطة عين الناقة ثم إلى الإحيمر والقرادية و أبوالشول ووصولا إلى مشهد صالح بمنطقة تيجي.