القطراني يفتتح بطولة شمال إفريقيا لكرة الطاولة والتصفيات المؤهلة لاولمبياد باريس 2024

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني رفقة الفريق أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي واللواء هاشم بورقعة رئيس الاتحاد الرياضي العسكري، أمس الاربعاء بمجمع المرحوم سليمان الضراط، بطولة شمال إفريقيا لكرة الطاولة، والتصفيات المؤهلة لاولمبياد باريس 2024م،

وحضر الافتتاح القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى ليبيا، والقنصل العام لجمهورية ايطاليا لدى ليبيا، ورئيس الإتحاد الإفريقي لكرة الطاولة، ورئيس الإتحاد المصري لكرة الطاولة، ونائب رئيس اتحاد (الجامعة الملكية لكرة الطاولة).

وفي كلمته أعرب القطراني عن سعادته باحتضان مدينة بنغازي ولأول مرة بطولة شمال إفريقيا لكرة الطاولة، والتصفيات المؤهلة لاولمبياد باريس 2024م، وبطولة إفريقيا لكرة الطاولة في مدينة بنغازي.

وأشاد بجهود الإتحاد الليبي لكرة الطاولة وتفانيهم وحرصهم الكبير لإظهار هذا المحفل الدولي بالصورة الائقة.