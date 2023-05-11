بلدية بنغازي تبحث مع شركات صينية ومكاتب استشارية إنجليزية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

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بحث بلدية بنغازى اليوم الخميس، مع شركات صينية ومكاتب استشارية إنجليزية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية.

وتطرق الاجتماع بحضور وزير الإستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي مع ائتلاف شركة BFi المحدودة وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية وشركة Arub الهندسية العالمية إلى تحديد أولويات المشاريع التى يُمكن تنفيذها في مدينة بنغازي.

وتشمل هذه المشاريع مُختلف مجالات البُنية التحتية والمرافق العامة بما في ذلك مجال الإسكان والمُستشفيات والطُرق والجُسور وغيرها.

وتم التأكيد على وضع خطة زمنية وبرامج عمل مُشتركة تكفل البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع بما يخدم المصلحة العامة ورفع مُستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين في شتى المجالات .

يشار إلى أن الحكومة الليبية قامت خلال اليومين الماضيين بتوقيع اتفاقية تعاون مع ائتلاف شركة BFi المحدودة، وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية، وشركة Arub الهندسية العالمية بشأن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية.