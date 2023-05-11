المحكمة الجنائية الدولية تصدر قوائم قبض جديدة في ليبيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الخميس، أن المحكمة قد أصدرت 4 قوائم قبض جديدة متعلقة بمتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، وذلك خلال إحاطته بشأن ليبيا التي قدمها لمجلش الأمن الدولي.

وأفاد خان أن فريقا من محكمة الجنايات الدولية سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن المحكمة تتواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات.

وأضاف خان أن المحكمة جمعت أكثر من 500 دليل لتوثيق جرائم الحرب منها مقاطع فيديو وصور بالأقمار الصناعية، وذلك إثر إيفاد 20 بعثة، منوها بما وصفه بتعاون حكومة الوحدة الوطنية مع المحكمة.