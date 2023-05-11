عاجل ليبيا الان

المحكمة الجنائية الدولية تصدر قوائم قبض جديدة في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الخميس، أن المحكمة قد أصدرت 4 قوائم قبض جديدة متعلقة بمتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، وذلك خلال إحاطته بشأن ليبيا التي قدمها لمجلش الأمن الدولي.

وأفاد خان أن فريقا من محكمة الجنايات الدولية سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن المحكمة تتواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات.

وأضاف خان أن المحكمة جمعت أكثر من 500 دليل لتوثيق جرائم الحرب منها مقاطع فيديو وصور بالأقمار الصناعية، وذلك إثر إيفاد 20 بعثة، منوها بما وصفه بتعاون حكومة الوحدة الوطنية مع المحكمة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك