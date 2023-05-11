سفير إيطاليا: مطار طرابلس سيكون قادرا على خدمة 6 ونصف مليون مسافر سنويا

أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو أنه بمجرد انتهاء الأعمال بمطار طرابلس الدولي سيكون قادرا على تقديم الخدمات لأكثر من 6 ونصف مليون مسافر سنويا.

جاء ذلك خلال زيارة سفير إيطاليا اليوم الخميس مواقع عمل إئتلاف شركات أينياس بمطار طرابلس الدولي.

وبينت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في سلسلة تعريدات لها بموقع “تويتر” أن السفير تحقق من الحالة المشجعة للتقدم في العمل والذي كان قد انطلق في فبراير الماضي، والمتوقع أن ينتهي خلال عام 2024.

وأضافت السفارة الإيطالية أنه بمجرد الانتهاء من الأعمال، فإن المطار سيكون قادرا على تقديم الخدمات لأكثر من 6 ونصف مليون مسافر سنويا، مما سيمثل جسرا لليبيا إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم.

وأعرب سفير إيطاليا عن تمنياته لجميع العمال والفنيين في الموقع بعمل طيب.