واشنطن تؤكد دعمها مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة دعمها المصالحة الوطنية في ليبيا، لإنجاح العملية السياسية وإنهاء النزاعات المستمرة منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.

​​​​​​جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، بحسب بيان على صفحة اللافي بـ”فيسبوك”.

وأكد نورلاند “دعم الولايات المتحدة الكامل لليبيا لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بقيادة المجلس الرئاسي، وأهمية هذا الملف في إنجاح العملية السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك تقديم الدعم في مجال الأمن والاستقرار”.

وفي 6 أبريل/ نيسان2021، أعلن المجلس الرئاسي تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة لحل الخلافات بين الليبيين.

ويعتبر مراقبون أن التأسيس للمصالحة وربط الجسور بين أبناء الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) يساعد في بناء أرضية مناسبة لإجراء انتخابات نزيهة يقبل الجميع بنتائجها.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية في 2023 تنهي الصراع على السلطة منذ مارس/ آذار 2022.​​​​​​​