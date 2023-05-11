المشري يبحث مع السفير الإيطالي آخر التطورات السياسية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، آخر التطورات السياسية بما فيها ملف الهجرة غير الشرعية والتجهيز للانتخابات.

وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الخميس، أن اللقاء بحث أيضا مستجدات عمل لجنة “6+6” المنوط بها وضع القوانين الانتخابية والتشريعات.

جاء ذلك خلال استقبال المشري للسفير الإيطالي بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس.

وقدم المشري خلال اللقاء هدية رمزية للسفير متمثلة في مجسم لبرج ساعة المدينة، وذلك بمناسبة نهاية خدمته على رأس السفارة الإيطالية في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال، وهي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية.

وقال المجلس في بيان له، أن اللقاء عقد في مقر إقامة المشري في طرابلس، وبحث كذلك العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية.