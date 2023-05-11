أبو زريبة يتابع عمل مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالمناطق الجنوبية

ناقش وَزير الداخلية عصام أبوزريبة مع رَئيس ديوان الوَزارة بِالمنطقة الجنوبية اللواء عبدالسلام الشريف آلية عمل الديوان فِي تَنفيذ التَعليمات المُوكلة إليه للحفاظ على اِستقرار المنطقة الجنوبية.

وناقش الاِجتماع الذي عُقدَ اليوم الخميس بِديوان الوَزارة بِمدينة بنغازي العراقيل وَالصعُوبات التي تُواجه مُديريِّات الأمن وَالأجهزة الأمنية بِالمنطقة الجنوبية وَالعمل على مُعالجتها؛ لِضمان تَحقيق أفضل النتائج التي تهدف إليها وَزارة الداخلية.

وخِلال الاِجتماع تمر اِستعراض الآلية التي ستتبعها الوَزارة فِي تَطبيق القَانُون بِالتعَاون معَ كافة الجهَات التَابعة لهَا فِي المنطقة الجنوبية؛ لِمراقبة العمالة الوَافدة وَمُكافحة كافة أشكال الجريمة وَالهجرة غير الشرعية بِالمنطقة.