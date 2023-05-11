المنقوش: ليبيا مستعدة لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، أن ليبيا مستعدة لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان الشقيق، وكذلك دعم الجهود الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة الشعب السوداني نتيجة للظروف الأخيرة التي تمر بها بلادهم.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع سفير ليبيا لدى السودان، فوزي بومريز، الذي عاد مؤخرا إلى طرابلس بسبب تدور الأوضاع الأمنية في السودان.

وخصص اللقاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها السفارة الليبية في الخرطوم من أجل إجلاء الجالية الليبية المقيمة في السودان نتيجة للتطورات الأمنية الأخيرة التي حدثت في بعض المدن السودانية.

وأضافت الوزارة أن السفير فوزي بومريز قدم للمنقوش إحاطة حول آخر المستجدات على الساحة السودانية، وما يمكن بذله من جهود لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الأطراف المعنية بالصراع لتهدئة الأوضاع وتعزيز جهود التهدئة والاستقرار.