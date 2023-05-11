الحويج يوجه هذه الشركات باستخدام منتجات محلية

وجه وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بإلزام الشركات الوطنية التي تقدم الخدمات التموينية والتنظيف باستخدام المنتجات والسلع الليبية المصنعة محليا مع مراعاة معيار الجودة والسعر.

جاء ذلك في منشور وزير الاقتصاد رقم 5 لسنة 2023 الموجه للوكلاء ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون بالجهات التابعة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة.

وقال وزير الاقتصاد أنه استنادا إلى التشريعات القانونية التي تكفل حرية المنافسة وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية المنتجات والسلع الوطنية فإنه يتوجب على كل فيما يخصه الالتزام عند التعاقد مع الشركات الوطنية التي تقدم الخدمات التموينية والتنظيف إلزامها باستخدام المنتجات والسلع الليبية المصنعة محليا مع مراعاة معيار الجودة والسعر.