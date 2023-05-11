خلال تسليمه أوراق اعتماد للمنقوش.. سفير فنلندا: ندعم جهود إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال سفير فنلندا لدى تونس وليبيا، تيمو سيبونيس، اليوم الخميس، أنه سيبذل الجهود لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودعم الجهود التي تسعى لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدول بحكومة الوحدة الوطنية، جاء ذلك خلال تسليمه أوراق اعتماده سفيرا لفنلندا لدى ليبيا.

ورحبت المنقوش بالسفير الفنلندي وأكدت له حرص ليبيا على تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيةً له كامل التوفيق في أداء مهامه.

من جانبه نقل السفير تحيات الخارجية الفنلندية للمنقوش، كما عبر عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي به.