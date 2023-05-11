عبد الجليل يؤكد تسخير كل الإمكانات لتطوير النظام الصحي

نفذ وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل جولة تفقدية داخل أروقة مبنى الوزارة شملت الإدارات والمكاتب والأقسام للوقوف على سير العمل، مطلعا خلالها على سير العمل.

وقدم مديرو الإدارات والأقسام شرحاً حول الخدمات التي تقدمها كل إدارة ومدى تعاونها مع المؤسسات والمرافق الصحية ومتابعتها تنفيذ استراتيجية الوزارة في الإصلاح والتطوير التي تنتهجها والعوامل التي يمكن من خلالها قياس مستوى جودة النظام الصحي بالمؤسسات الصحية بما يتماشى مع مستوى الخدمات التي يقدمها المرفق الصحي وكفاءة مقدمي الخدمات الطبية به من أطقم طبية وطبية مساعدة وفرق إدارية ومتابعة جودة الأدوية التي يستهلكها.

وأشاد عبد الجليل بدور موظفين ديوان الوزارة، مؤكدا تسخير كل الإمكانات للنهوض بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لكل المدن الليبية لإصلاح وتطوير النظام الصحي.