باتيلي والمشري يبحثان دعم لجنة “6+6” والتوجه نحو الانتخابات

أخبار ليبيا 24

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال، وهي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية، وذلك خلال لقاء بينهما اليوم الخميس.

وقال المجلس في بيان له، أن اللقاء عقد في مقر إقامة المشري في طرابلس، وبحث كذلك العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية.

وتطرق الطرفان إلى ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة.

والأربعاء، قال باتيلي، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على الضرورة الملّحة لتسريع وتيرة عمل لجنة “6+6” خلال اتصال هاتفي بينهما استعرض التطورات على الصعيد السياسي.

كما التقى المبعوث الأممي أمس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمناقشة التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.