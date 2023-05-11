تفاصيل مثيرة بالقبض على شخص قام بسرقة منزل عَمِّهِ في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة العروبة” من القبض على شخص قام بسرقة مبلغ وقدره 12.500ألفاً من منزل عَمِّهِ الكائن بمنطقة أرض شبنة .

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها لمركز شرطة العروبة ضد مجهول قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 12.500ألفاً من داخل منزله بمنطقة شبنة وأفاد بأنه يُشك بثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة من الجنسية المصرية كونه قام بإستحضارهم لغرض صيانة المنزل .

وأفاد أيضا بأن إبن شقيقه سمعهم وهُم يتحدثون بشأن المبلغ وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة العروبة المقدم جاد الله ماضي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وإستحضار ابن شقيق الشاكي كونه يُعد شاهداً على الواقعة .

وتم إنتقال أعضاء التحريات وإستحضار المطلوبين الثلاثة من الجنسية المصرية إلى المركز وبالإستدلال معهم أنكرو مانُسب إليهم وبسؤال إبن شقيق الشاكي تبين أنه يُدعى ج.ع.ج من مواليد 2008 ظهر عليه علامات الإرتباك وعدم المصداقية في أقواله .

وأفاد أن المبلغ المسروق قد تم دفنه بمنزل عمه وتم إنتقال أعضاء التحريات رفقة المدعو ج.ع.ج من مواليد2008 وتم العثور على المبلغ مدفوناً داخل منزل الشاكي تحت الرمال بإحدي الغرف قيد الصيانة .

وتم الانتقال به إلى المركز وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيل جميع الأطراف إلى موقوفين إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات .