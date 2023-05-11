كريم خان: سنبدأ في الأسابيع المقبلة بتأسيس مكتب ميداني في ليبيا

أعلن المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان “أصدار (4) أوامر توقيف بالنسبة لليبيا، وأزالة الأختام عن هذه الأوامر التُي تعد أدلة دامغة بشأن الانتهاكات في ليبيا”.

وأضاف أنه قبل 4 أسابيع شددت على إصدار أمرين توقيف آخرين أيضًا، وهذه الأوامر ليست غاية في حد ذاتها، بل خطوة مهمة في مسار إقرار حقوق الضحايا والناجين.

ومضي المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقول “ينبغي أن نفي بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا لمن عانوا من انتهاكات في ليبيا، وألانترك حقوق الإنسان يُداس عليها في ليبيا”، مؤكدًا أن أوامر التوقيف ليست إلا خطوة أولى ويجب العمل المزيد، لذلك الشراكات يمكنها أنتساهم بصورة كبيرة في مثول أولئك للعدالة.

ودعا إلى مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية ليس لصالح ثلة من الأفراد، بل من أجل كل الناس الذين يتطلعون للعدالة.