الدبيبة لـ أعيان الجفرة: الحكومة تواصل تفعيل المشروع التنموي في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار وأشاد بجهود أهالي الجفرة في المصالحة الوطنية

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، اليوم الخميس في منزله، أعيان منطقة الجفرة وحكمائها، في إطار متابعته لأوضاع المناطق المختلفة في ليبيا بحسب منصة “حكومتنا”.

وأكد أعيان الجفرة، على دعم جهود الحكومة في تقوية البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية، وكذلك رؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.