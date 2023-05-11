البوعيشي: حكومة الدبيبة تتكفل بكامل تكاليف الحج لهذا العام

ليبيا – تكفلت حكومة تصريف الأعمال بتكاليف الحج للعام الثاني على التوالي.

المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة عبد الله العقيلي، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار”التي تبث من تركيا، أكد إنجاز كافة الإجراءات الخاصة بالحجيج، باستثناء إصدار التأشيرات والتنسيق مع شركات الطيران.

وأضاف العقيلي أنهم في صدد الانتهاء من الموضوعين العالقين (التأشيرات – شركات الطيران) خلال أقل من شهر، وفق قوله.

من جهته، أكد صبري البوعيشي،نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أن الحكومة تكفلت بكامل تكاليف الحج لهذا العام.