رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع قبيلة الشهيبات عدداً من القضايا الوطنية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، اليوم الخميس، بمكتبه في مدينة القبة وفداً من أعيان ومشايخ ومثقفي قبيلة الشهيبات.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، إن اللقاء تناول عدد من القضايا الوطنية، حيث عبر وفد قبيلة الشهيبات عن دعمهم لرئيس مجلس النواب على جهوده الوطنية مثمنين مواقفه التاريخية لصالح الوطن.

وفي ختام اللقاء كرم وفد قبيلة الشهيبات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عرفاناً وتقديراً لما يقدمه من أجل الوطن.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أجرى أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه استعرض مع عقيلة صالح، التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا، واتفقا على الضرورة الملّحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.

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