باتيلي: على القادة الليبيين تقديم التنازلات للوصول إلى انتخابات

أخبار ليبيا 24

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائهما، اليوم الخميس، على ضرورة سرعة انجاز عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6”.

وغرد باتيلي عبر حسابه على تويتر قائلا: التقيتُ اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكررتُ دعوتي لجميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة. وشددتُ في اللقاء مع المشري على دعم عمل لجنة “6+6” بروح من التوافق.

وأكد باتيلي في تغريدة أخرى أنه اتفق مع المشري على ضرورة سرعة إنجاز اللجنة لعملها تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية، والتي يأمل المبعوث الأممي إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

2/1 التقيتُ اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، وكررتُ دعوتي لجميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة. وشددتُ في اللقاء مع السيد المشري على دعم عمل لجنة 6+6 بروح من التوافق. pic.twitter.com/Vtt8OZBC0i — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) May 11, 2023