المندوب البريطاني يؤكد دعمه تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

رحب مندوب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي لدى الأمم المتحدة، بالتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وإصدار مذكرات توقيف بحق المطلوبين لارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في ليبيا من قبل المدعي العام للمحكمة.

وأشاد الدبلوماسي البريطاني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بتعاون حكومة الوحدة الوطنية لتيسير زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا، وتمكينه من لقاء أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات.

ورحب الدبلوماسي البريطاني، بالإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي والتقرير الصادر عن مكتبه بشان الحالة في ليبيا، معتبرا أن الإحاطة والتقرير دليل على شفافية المحكمة.

وأضاف الدبلوماسي البريطاني لقد أحطنا علما بالنتائج التي تمخضت عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وممتنون لمكتب المدعي العام ودعم المحكمة له، لافتا إلى أن استمرار نجاح التحقيقات يتطلب المزيد من الدعم من حكومة الوحدة الوطنية وكل السلطات الليبية المعنية بذلك.

وتقدم الدبلوماسي البريطاني، بالشكر لبعثة تقصي الحقائق الأممية لتقاسم درايتها وخبرتها مع الشعب الليبي، مشجعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب حقوق الإنسان على دعم هذه البعثة لأنها فرصة لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا لضمان المن والاستقرار طويلي الأجل.