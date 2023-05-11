شاهد.. تفاصيل القبض على شخص قام بخـطف 4 أشخاص بالعزيزية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن الاجهزة الامنية بالقاء القبض على شخص قام بخطف أربعة أشخاص من الجنسية البنغلاديشية.

من خلال العمل الأمني لأعضاء قسم البحث الجنائي وقوة المهام الخاصة بقسم شرطة النجدة بالمديرية بالتمركز بطريق رأس اللفع بالعزيزية اليوم الخميس.

وفي إحدى الاستقافات الأمنية نزل أربعة أشخاص من الجنسية البنغلاديشية يصرخون ويطلبون النجدة من أعضاء الشرطة وعلى الفور تم ضبط المركبة وسائقها وجلبهم لمقر قسم البحث الجنائي.

وبالاستدلال مع الأشخاص البنغلاديشين افادوا بأنهم قد تم خطفهم بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس وسرقة هواتفهم النقالة ومبالغ مالية كانت بحوزتهم ؛ كما أفادوا بأن سائق المركبة ويدعى “ا، ح، ا، م” من مواليد 1991 كان ينوى تسليمهم لشخص أخر بمقابل مبلغ مالي وعند الوصول للاستقاف الأمني طلب المساعدة والنجدة من أعضاء الشرطة.

وبالاستدلال مع المتهم إعترف بارتكابه للواقعة ، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله وأحيل المتهم والاشخاص المختطفين إلى مركز شرطة العزيزية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.