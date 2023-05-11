مندوب الولايات المتحدة يثني على ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أثنى مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على جهود المحكمة الجنائية الدولية الحثيثة في ليبيا لملاحقة المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ فبراير 2011.

واعتبر مندوب الولايات المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن، أن تقرير المحكمة الأخير أمام المجلس يشير إلى تقدم ملحوظ في عمل المحكمة خلال الأشهر الستة السابقة، ويهدف لوضع سياسة استباقية للتعامل مع السلطات الليبية في ظل صعوبة بيئة العمل.

وقال مندوب الولايات المتحدة إن بعض مذكرات التوقيف العديد التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا لا يزال لم يفصح عنها، مثنيا على عمل المدعي العام لالتزامه تعزيز التعاون والتواصل مع الضحايا والشهود والمجتمع المدني ونهجه الاستراتيجي لتجديد الإجراءات بشأن الحالة الليبية وتوقيف المطلوبين.

وأعرب مندوب الولايات المتحدة عن ارتياح واشنطن لمناقشات المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الليبية وتعزيز التعاون بين الطرفين، داعيا السلطات الليبية إلى القيام بالمزيد لدعم جهود المساءلة والتعاون مع المحكمة لتوقيف من صدرت بحقهم أوامر قبض.

وذكر مندوب الولايات المتحدة أن بعثة تقصي الحقائق التي كلفتها الأمم المتحدة وجدت أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب بحق الليبيين، مؤكدا أن تعاون الجميع أساسي لتحقيق العدل لضحايا انتظروا طويلا وهو من شأنه أن يكون قوة تحقق الاستقرار في ليبيا.

كما أكد مندوب الولايات المتحدة أن الليبيين يستحقون الاستقرار والعدالة، مطالبا بضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مجددا كذلك التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود المحكمة الجنائية الدولية من أجل إحقاق الحق للشعب الليبي.