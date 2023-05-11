| باتيلي يدعو القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات

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2023/05/11 على الساعة 23:18

: دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، جميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة.

وقال باتيلي، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائهما، اليوم الخميس، على ضرورة سرعة انجاز عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6”.

وأضاف باتيلي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “التقيتُ اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكررتُ دعوتي لجميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة. وشددتُ في اللقاء مع المشري على دعم عمل لجنة “6+6″ بروح من التوافق”.

وتابع باتيلي في تغريدة ثانية أنه اتفق مع المشري “على ضرورة سرعة انجاز اللجنة لعملها تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية”.

من جانبه قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن المشري تباحث مع باتيلي بشأن “العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية، وسُبل دعم لجنة “6+6″ لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال؛ للمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة”.