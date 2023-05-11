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“باتيلي” لـ”المشري”: على القادة الليبيين تقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، برئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه كرر خلال اللقاء دعوته لجميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة.

وأضاف المبعوث الأممي، أنه شدد خلال لقائه مع المشري، على دعم عمل لجنة 6+6 بروح من التوافق.

كما اتفقا على ضرورة سرعة انجاز اللجنة لعملها تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.

وكان باتيلي، أجرى أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، استعرضا فيها التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا.

واتفقا خلالها على الضرورة الملّحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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