برفقة النمروش.. الحداد يفتتح مقر اللجنة الأمنية بالزاوية

زار محمد الحداد رئيس الأركان في المنطقة الغربية، اليوم الخميس، مدينة الزاوية، رفقة ما يسمى آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش”، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية.

وكان في استقبال الحداد، رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية، وفقا لبيان رئاسة الأركان التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وعقد الحداد رفقة صلاح الدين النمروش، في الزاوية اجتماعا مع لجنة 15 لوضع الترتيبات الأمنية بالمدينة.

ووفقا للبيان الصادر، فإنه تم افتتاح مقر اللجنة الأمنية وقوة مهام الغربية، وعقد اجتماع حضره أعضاء اللجنة، وتنسيقية الحراك والأعيان والحكماء.

وناقش الاجتماع، مطالب الحراك وسير عمل اللجنة الأمنية بغرفة العمليات المشتركة.