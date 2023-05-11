المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد إصدار قوائم قبض جديدة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن المحكمة أصدرت أوامر قبضٍ جديدة بشأن متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، منوهًا إلى أن فريقًا من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، وذلك لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية، مؤكدًا أن تعاون المحكمة مع ليبيا سيتوطّد خلال الفترة المقبلة.

وقال خان في إحاطته بشأن الحالة في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن المحكمة أصدرت أربع قوائم قبض جديدة بالفعل، بعد طلبنا إصدار أوامر جديدة في ليبيا، مشيرًا إلى أنه أعلن منذ ثلاثة أسابيع ضرورة إصدار أمري قبض بحق متهمين في ليبيا.

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا، مشيرا إلى أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي ليس سياسيا.

وأكد خان في إحاطته تحقيق تقدم ملموس نتيجة التحقيقات الميدانية في ليبيا، موضحا أنه استشعر التفاؤل في الأشهر الستة الماضية بعد تقديم تقريرها الأول إلى مجلس الأمن.

وقال خان لمجلس الأمن إن مكتبه أوفد 20 بعثة وجمع أكثر من 500 دليل بما في ذلك مقاطع مسموعة وفيديو وصور الأقمار الصناعية التي وثقت جرائم الحرب في ليبيا، مذكرا مجلس الأمن أن الضحايا لا يثقون بمجلس الأمن ولا بالمحكمة الجنائية الدولية.

كما أكد خان في المحكمة الجنائية الدولية جمعنا أكثر من 500 دليل في ليبيا وقمنا بمراجعة صور الأقمار الصناعية بشأن جرائم الحرب المرتكبة هناك، مشيدًا بتعاون حكومة الوحدة الوطنية مع المحكمة.