قتيل وعدد من المصابين.. الحصيلة الأولية لاشتباكات ليلية بمدينة الزاوية

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم الخميس، بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، بين مجموعتين مسلحتين، ما أدى إلى سقوط قتيل على أقل تقدير، وعدد من المصابين.

وأكدت مصادر محلية، أن الاشتباكات التي أستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة، أندلعت بين كتيبة الشرفاء، وكتيبة مكافحة الإرهاب، بمنطقة ضي الهلال، وأدت إلى مقتل أحد عناصر مكافحة الإرهاب يدعى عبدالدائم المرابط.

وأضافت المصادر أن حريقا اندلع في أحد المراكز الصحية بمنطقة ضي الهلال حيث شوهدت ألسنة النيران في أسوار المستوصف نتيجة للقصف المتبادل بين المجموعتين المسلحتين.