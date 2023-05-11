الداخلية تعلن القاء القبض على 12 مطلوبًا في الجفارة .. تفاصيل

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الخميس أنه من ضمن عمل القافلة الأمنية المشتركة بمديرية أمن الجفارة لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة بناء على على الخطة الصادرة عن مدير الأمن.

تمكن أعضاء القافلة خلال الأسبوع الماضي من القاء القبض على 12 شخص مطلوبين لدى مراكز الشرطة على ذمم قضايا جنائية مختلفة وهم:

▪المدعو “خ،إ، أ، ال” نيجيري الجنسية والمطلوب لدى مركز شرطة الزهراء في واقعة السطو المسلح.

▪المدعو “هـ، ع، ا، ال” والمطلوب لدى مركز شرطة ابوصرة على ذمة 4 وقائع سرقات.

▪المدعو “ع، ع، ض، ال” والمدعو “ا، م،م، ال” والمطلوبين لدى مركز العزيزية على ذمة التزوير.

▪المدعو “ز، م، ع، م” والمدعو “ز، ج، إ” من الجنسية النيجرية بدون وثائق رسمية احيلا الى مركز شرطة الزهراء.

▪المدعو “ح، م، ز، م” والمدعو “هـ ،ال،م،ح” المذكورين مطلوبين لدى مركز شرطة الماية على ذمة واقعة الطعن بسكين.

▪المدعو “ع، ال، ال، ا” والمطلوب لدى مركز شرطة الماية في واقعة السب والتهديد.

▪المدعو “ع،م، ال، ع” والمطلوب لدى مركز شرطة الماية في واقعة التهجم والاعتداء بالضرب.

▪المدعو “ال، ال، س، ال” والمطلوب لدى مركز شرطة الماية على ذمة واقعة السرقة.

▪المدعو “ع، ع، م، ا” والمطلوب لدى مركز شرطة الماية على ذمة واقعة السرقة.