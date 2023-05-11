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كاميرات المراقبة توثق واقعة سرقة والداخلية تعلن القبض على مرتكبيها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن الاجهزة الأمنية من ضبط شاحنة والقاء القبض على صاحبها في واقعة سرقة أخشاب في طرابلس .

وفي إطار التعاون الأمني المشترك بين مديريات الأمن، ورد بلاغ لمركز شرطة الفرناج بمديرية أمن طرابلس مفاده سرقة اخشاب من قبل مجهولين على متن شاحنة نوع افيكو ، حيث تم تصويرها من احدى كاميرات المراقبة ساعة حصول الواقعة.

وتمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي تاجوراء من ضبط الشاحنة ومن يقودها واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة واحالة المتهم والمركبة الى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص لاستكمال باقي الاجراءات.

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