اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية

وقعت اشتباكات عنيفة في مدينة الزاوية، اليوم الخميس بين عناصر تنتمي لجهاز مكافحة الإرهاب ومجموعة مسلحة أخرى .

وبحسب شهود عيان اندلعت الاشتباكات بين عناصر تنتمي لجهاز مكافحة الإرهاب ومجموعة مسلحة أخرى على خلفية مقتل أحد سكان المدينة حيث نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمواجهات التي شهدت استخدام الأسلحة الثقيلة بين الميليشيات بالمدينة، والتي تدور الآن في منطقه ضي الهلال، واندلعت النيران بمستوصف ضي الهلال جراء الاشتباكات.

وأشار شهود عيان الى مقتل الشاب عبدالدائم المرابط، أحد أفراد جهاز مكافحة الإرهـاب في الاشتباكات الدائرة بالمدينة بين منطقتي الشرفاء وقمّودة، على خلفية مقتل أحد أبناء منطقة الشرفاء المدة الماضية.